Un hombre herido moderado al colisionar su bici con una motocicleta en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 70 años, ha resultado herido moderado al colisionar su bicicleta con una motocicleta en Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112.

El accidente se ha producido a las 10.16 horas en la Avenida Los Pueblos del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizó el atestado correspondiente.