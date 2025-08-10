Un hombre herido moderado durante una reyerta en playa Ajabo, en Adeje (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado durante una reyerta en playa Ajabo, en Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 14.41 horas en dicha playa, desde donde se ha alertado de que había dos personas heridas en una reyerta en dicha playa, si bien al llegar el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), uno de los implicados había abandonado el lugar por sus propios medios.

Seguidamente el personal del SUC procedió a valorar al otro herido, que presentaba traumatismo craneoencefálico de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron con los recursos desplazados.