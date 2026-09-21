Un hombre herido moderado al salirse de la vía con su turismo y volcar en Granadilla de Abona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 39 años, ha resultado herido de carácter moderado al salirse de la vía con su vehículo todoterreno y volcar en la Avenida Aeropuerto Reina Sofía de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 23.29 horas de este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria del Centro de Salud de San Isidro comprobaron que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.