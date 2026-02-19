Un hombre herido moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en Arona (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en una calle de Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles en la calle Tagoror del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el afectado presentaba una herida por arma blanca en el costado de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.