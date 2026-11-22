Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido tras ser sacado del mar sobre las 13.30 horas de este domingo con síntoma de ahogamiento en la Playa de Los Pozos, dentro del municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, una llamada alertó de que los socorristas habían rescatado del agua a una persona en parada cardiorrespiratoria y que le estaban practicando maniobras de reanimación.

Por ello, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al lugar y el personal sanitario continuó con las maniobras, aunque no se obtuvo éxito y se tuvo que confirmar su fallecimiento.

Finalmente, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes y colaboraron con los recursos desplazados.