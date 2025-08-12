Un hombre y una mujer heridos de carácter moderado al colisionar dos turismos en la subida a Arona (Tenerife)

Archivo - Enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del 1-1-2 - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos de carácter moderados al colisionar dos turismos en la subida al pueblo de Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.08 horas en la vía TF-51, en la subida al pueblo de Arona, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el hombre presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital del Sur.

A dicho hospital también fue evacuada una mujer, de 21 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba varios traumatismos de carácter moderado.

En el lugar del incidente también se presentaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias.