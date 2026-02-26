El Hospital de La Candelaria (Tenerife), primero de Canarias con certificación avanzada en esclerosis múltiple

Equipo de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital de La Candelaria - HOSPITAL DE LA CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La unidad multidisciplinar de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido la certificación de calidad en nivel avanzado de la norma ESCALEM (de estándares de calidad para la esclerosis múltiple), que convierte al centro tinerfeño en el primer hospital de las islas, y cuarto de toda España, en contar con esta distinción.

Esta certificación, otorgada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), avala el modelo de asistencia del complejo hospitalario dirigido a personas con esclerosis múltiple y permite a las unidades optimizar sus procedimientos y resultados en beneficio de los pacientes y de la eficiencia del sistema de salud.

El gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez, fue el encargado de recibir la distinción en un acto organizado por SECA y Novartis, patrocinador del proyecto, donde estuvo acompañado por el jefe de la unidad, Miguel Ángel Hernández; la jefa de Laboratorio, Silvia de las Heras; la jefa de Farmacia Hospitalaria, Pilar Díez, y el jefe de sección de Neurorradiología, Vicente Martín.

La Unidad Multidisciplinar de Esclerosis Múltiple se puso en marcha en el Hospital La Candelaria en el año 2004 y desde el 2014 es un servicio interdisciplinar que cuenta con quince profesionales entre neurólogos, neurorradiologos, neuropsicólogos y otros expertos.

El servicio, que en 2025 registró un total de 2.576 consultas, implantó en 2024 un protocolo para el seguimiento de los pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple que, por su patología, requieren de control mediante resonancia magnética cerebral.

El objetivo es optimizar los tiempos en los que se realizan las pruebas de control, permitiendo duplicar la capacidad mensual.

El protocolo implementado se desarrolla en dos fases, una previa a la realización de la prueba y otra durante el proceso, recoge una nota de la Consejería.

La primera se consigue con una buena formación de los pacientes, que entienden el procedimiento que se va a efectuar, llevan vestimenta adecuada y acuden con el consentimiento firmado.

Por su parte, el profesional sanitario conoce las características propias de cada paciente, como su peso o la dosis de contraste que se le va a administrar.

La segunda fase la lleva a cabo el personal de la unidad de resonancia magnética, que emplea solo los parámetros de la prueba que ofrecen datos sobre la progresión de la patología.

Esto permite acortar los tiempos de permanencia en el equipo de resonancia magnética, pasando de los cuarenta minutos de promedio a tan solo diez.

También se ha optimizado en el informe de neuroradiología la información básica que se requiere para el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple.