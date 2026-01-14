Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín impulsa un estudio molecular para diferencias nódulos tiroideos benignos de malignos

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria - HOSPITAL DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha impulsado desde el servicio de Endocrinología un estudio molecular para diferenciar, en determinados casos, los nódulos tiroideos benignos de los malignos.

De este modo, se convierte en el primer centro hospitalario de Canarias que dispone de dicho estudio, que permitirá tener un diagnóstico "más certero" de los nódulos tiroideos evitando también pruebas complementarias y/o cirugías innecesarias, según ha informado el centro hospitalario en nota de prensa.

Señalan que alrededor del 23% de las citologías que se realizan en el centro hospitalario para determinar si un nódulo tiroideo es maligno o benigno presentan un resultado indeterminado, por lo que destacan que este estudio molecular "supone un avance importante, facilitando en gran medida el diagnóstico".

Sobre el nódulo tiroideo explican que se trata de una patología muy prevalente, llegando a describirse en algunos estudios hasta en el 60% de la población general que se realiza una ecografía cervical. La mayoría son benignos, si bien un pequeño porcentaje, aproximadamente el 5%, son malignos.

La probabilidad de malignidad, matiza, depende de los antecedentes familiares, personales, la sintomatología y las características ecográficas fundamentalmente, si bien la prueba que más información aporta es la PAAF (punción-aspiración con aguja fina) del nódulo y el estudio citológico de la muestra.

Sin embargo, puntualizan los especialistas, continúa quedando entre un 20% y 30% de casos en los que la citología presenta unas características indeterminadas que no permite diferenciar entre benignidad y malignidad.

Por ello, desde el servicio de Endocrinología del Hospital Doctor Negrín reiteran la relevancia del estudio molecular de Thyroidprint que se ha puesto en marcha recientemente y que permitirá diferenciar un nódulo tiroideo benigno de maligno, con todas las ventajas que este diagnóstico claro implican.