El Hospital Insular (Gran Canaria) inicia una actividad de tenis de mesa para pacientes con lesiones medulares - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha puesto en marcha una actividad de tenis de mesa para pacientes con la colaboración de la Fundación DISA.

De esta manera, la acción se desarrolla todos los lunes por la tarde en la terraza de la planta quinta de la Unidad de Lesionados Medulares y cuenta con la participación de una monitora titulada de la Federación Canaria de Tenis de Mesa.

Esta iniciativa contempla un total de 14 encuentros distribuidos entre septiembre y diciembre de 2025, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Por su parte, la Fundación DISA apoya esta actividad mediante la adquisición del material necesario como mesa de ping pong, raquetas y pelotas, además de facilitar que los pacientes sean guiados por una profesional encargada de impartir las clases.

Con todo, el proyecto, que se desarrolla en colaboración con la asociación 'La vida sigue en positivo', contribuye a fomentar espacios de encuentro y motivación para los pacientes, además sigue las líneas de la estrategia de humanización del Complejo Hospitalario.