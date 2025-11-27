El Hospital Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro pone en marcha la unidad de Hospitalización a Domicilio

Archivo - La unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) recibe 596 pacientes en 2024 - HUC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro, adscrita al Servicio Canario de la Salud (SCS), ha puesto en marcha una Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes.

El equipo, compuesto por seis profesionales de los que tres son médicos y tres enfermeros, ha atendido, hasta el momento, a una decena de pacientes bajo esta modalidad de hospitalización a domicilio, según ha informado la Consejería en una nota.

Este tipo de 'ingreso hospitalario en casa' se oferta a pacientes y familias que requieren continuar con tratamiento y cuidados que se administran en el hospital, y que se encuentran en situación clínica estable.

Así, esta unidad es una alternativa asistencial para una gran cantidad de procesos clínicos, que pueden ser realizados en el domicilio del paciente por parte del personal médico y de Enfermería, proporcionando atención especializada, segura y eficiente, pero en un entorno domiciliario, lo que redunda positivamente en el proceso de recuperación.

Recuerda la Consejería que, además de las ventajas para pacientes y familiares, la disposición de este servicio libera camas hospitalarias y optimiza los recursos disponibles, contribuyendo a una atención más eficiente.

SOBRE LA UNIDAD

El requisito principal para recibir atención en una Unidad de este tipo es que el paciente esté clínicamente estable, con evolución favorable, un diagnóstico establecido y un tratamiento pautado que luego podrá ser modificado por el equipo médico especialista, según su evolución. Además, han de ser pacientes que dispongan de cuidador principal.

Una vez se defina para ser atendido en HADO, los profesionales programan las visitas diarias al domicilio, así como los planes asistenciales y de cuidados personalizados, incluyendo las pruebas hospitalarias que pueda necesitar para las cuales también se programan las visitas al Hospital.

Esta nueva Unidad abre asimismo con una capacidad de cinco camas/puestos en domicilio. Los ingresos pueden ser derivados desde las unidades de hospitalización de los diferentes servicios así como desde el servicio de Urgencias del centro y consultas externas, evitando en estos casos el ingreso en hospitalización convencional.