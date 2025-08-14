El Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) realiza su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea

El Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) realiza su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea
El Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) realiza su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea - HUC
Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 14 agosto 2025 16:59
@epcanarias

Se trata de un procedimiento terapéutico utilizado para generar un efecto inmunomodulador en diversas enfermedades

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, ha llevado a cabo con éxito su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea, un procedimiento terapéutico utilizado con objetivo de generar un efecto inmunomodulador en diferentes enfermedades como en el Linfoma T cutáneo, el rechazo del trasplante de órgano sólido y en la enfermedad de injerto contra receptor, entre otras.

Se trata de una técnica en la que a través de una máquina de aféresis se separan las células mononucleares del resto de componentes de la sangre para ser expuestas a radiación ultravioleta-A (UVA), en presencia de un fármaco fotosensibilizante (8-metoxaleno), y después ser reinfundidas al paciente, según ha explicado el propio Complejo Hospitalario en una nota de prensa.

Esta sesión, primera que se realiza en Tenerife, fue llevada a cabo por un equipo médico y de enfermería del área de Aféresis Terapéutica perteneciente al servicio de Hematología y Hemoterapia.

El paciente, trasplantado de pulmón, mostró satisfacción al no tener que desplazarse a Gran Canaria por este motivo.

Contador