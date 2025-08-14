El Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) realiza su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea - HUC

Se trata de un procedimiento terapéutico utilizado para generar un efecto inmunomodulador en diversas enfermedades

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, ha llevado a cabo con éxito su primera sesión de fotoaféresis extracorpórea, un procedimiento terapéutico utilizado con objetivo de generar un efecto inmunomodulador en diferentes enfermedades como en el Linfoma T cutáneo, el rechazo del trasplante de órgano sólido y en la enfermedad de injerto contra receptor, entre otras.

Se trata de una técnica en la que a través de una máquina de aféresis se separan las células mononucleares del resto de componentes de la sangre para ser expuestas a radiación ultravioleta-A (UVA), en presencia de un fármaco fotosensibilizante (8-metoxaleno), y después ser reinfundidas al paciente, según ha explicado el propio Complejo Hospitalario en una nota de prensa.

Esta sesión, primera que se realiza en Tenerife, fue llevada a cabo por un equipo médico y de enfermería del área de Aféresis Terapéutica perteneciente al servicio de Hematología y Hemoterapia.

El paciente, trasplantado de pulmón, mostró satisfacción al no tener que desplazarse a Gran Canaria por este motivo.