El humorista José Farruqo lleva al Parlamento la exposición 'Las viñetas de la Tele Canaria'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Parlamento de Canarias alberga hasta el próximo 26 de septiembre la muestra del humorista gráfico José Farruqo titulada 'Las viñetas de la Tele Canaria', organizada por Radio Televisión Canaria.

La exposición reúne cerca de un centenar de viñetas originales creadas en directo por Farruqo para el programa 'Buenos Días Canarias' en el que colabora diariamente desde hace un año.

Con su estilo ágil e irónico, ofrece cada mañana una mirada crítica a la actualidad a través de sus dibujos, que invitan al espectador a reflexionar sobre los temas de cada jornada desde el humor.

En la inauguración estuvieron presentes la directora general de RTVC, María Méndez, el vicepresidente del Parlamento, Gustavo Matos, el periodista y presidente de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares, y el propio Farruqo, que presentó sus ilustraciones ante un grupo de alumnos y alumnas de Periodismo Social, que pudieron asistir en directo a la apertura de la muestra y dialogar con el autor.

En la inauguración, la directora general de RTVC, María Méndez, destacó la "brillantez" de Farruqo y su capacidad de realizar en directo y en tiempo real un trabajo artístico brillante, que ofrece una mirada a la actualidad a través del humor gráfico, inteligente y elegante.

Méndez quiso hacer hincapié en que Televisión Canaria es la única televisión de España que realiza las viñetas de prensa en directo y ante las cámaras.

El vicepresidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, defendió que "no se puede entender la democracia sin humor" y el humor gráfico es "una de las formas más sutiles e inteligentes de cuestionar el statu quo".

Francisco Pomares, presidente de la Fundación Cine+Cómics y colaborador habitual de 'Buenos días Canarias', valoró que Televisión Canaria haya apostado por trasladar la viñeta del papel a la pantalla, con un artista capaz de crear en minutos, a partir de lo que ocurre en directo durante la tertulia diaria.

El propio Farruqo confesó que este proyecto ha sido "el mejor regalo en un año difícil", porque le da fuerzas para seguir en un oficio "tan bonito como duro".

Aseguró que la acogida del público y el reconocimiento gracias al programa le animan a continuar llevando humor y reflexión a la ciudadanía.

Las viñetas, todas originales, podrán visitarse de manera gratuita en la sala del Parlamento hasta el 26 de septiembre, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados en horario de mañana.

'Las viñetas de la Tele Canaria' forma parte del catálogo expositivo del XXII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que este año reúne más de cuarenta exposiciones presenciales y diez colectivas virtuales.

Tras su paso por la sede del Parlamento de Canarias, en Tenerife, la exposición viajará a la capital de Gran Canaria.