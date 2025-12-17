Iberia ofrece 1,8 millones de plazas esta Navidad tras añadir frecuencias a los destinos más demandados

Archivo - Avión de Iberia. - IBERIA - Archivo

Gran Canaria y Tenerife, entre los destinos más demandados en el mercado nacional por los clientes de Iberia

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Iberia --Iberia, Iberia Express y Air Nostrum-- ha programado para estas Navidades, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, 11.578 vuelos y 1.887.989 plazas para facilitar los desplazamientos a sus clientes, una cifra que supera los 1,12 millones de plazas del año pasado.

La compañía ha reforzado su operativa durante este periodo en las ciudades europeas con mayor demanda, añadiendo frecuencias adicionales. En el caso de Praga, se han incorporado cinco frecuencias extra; cuatro en Budapest; dos más en Viena; y una adicional en Estocolmo, Oslo, Ginebra y Zúrich.

Asimismo, Iberia ofrece hasta 11 frecuencias diarias a París, hasta 10 a Londres, hasta 7 frecuencias diarias a Roma, hasta 6 a Lisboa y hasta 4 a Viena.

GRAN CANARIA Y TENERIFE, DESTINOS PREFERIDOS EN EL MERCADO DOMÉSTICO

Entre los destinos preferidos por los clientes de Iberia destacan, en el mercado doméstico, Gran Canaria y Tenerife; en Europa, París y Londres; y en América Latina, México, Bogotá y Buenos Aires.

Además, el 21 de diciembre se reanudan, por segundo año consecutivo, los vuelos directos a Innsbruck, con dos frecuencias semanales. Esta ciudad de Austria es conocida por sus pistas de esquí y sus tradicionales mercadillos navideños.

Tromso, en Noruega, contará con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos, que permitirán viajar para ver auroras boreales y realizar actividades árticas como trineos de perros o avistamiento de ballenas.

Por otro lado, Rovaniemi, capital de Laponia y ciudad donde se encuentra la casa de Papá Noel, cuenta con cuatro frecuencias semanales desde Madrid, los miércoles, jueves, sábados y domingos.

Para los viajeros que buscan temperaturas más cálidas, Iberia ofrece dos nuevas rutas recién inauguradas: Recife, en el nordeste de Brasil, donde la compañía vuela tres veces a la semana, y Orlando en el centro de Florida, conocida mundialmente por sus parques temáticos. Iberia opera este destino con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingos).