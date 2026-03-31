El ICAVI aprueba técnicamente el proyecto de ejecución de 18 viviendas protegidas en El Sauzal (Tenerife)

Archivo - El consejero Pablo Rodríguez durante el I Congreso de Vivienda de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha aprobado técnicamente el proyecto de ejecución de 18 inmuebles protegidos de promoción pública en el municipio de El Sauzal, en Tenerife.

La actuación, que se desarrollará en una parcela situada en la calle San Nicolás del municipio tinerfeño, cuenta con un presupuesto base de licitación de 3.885.510,67 euros, IGIC incluido, según ha informado en una nota el departamento regional.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias orientada a la activación de suelo disponible y a la agilización en la aprobación de proyectos, como ejes clave para dar respuesta al reto del acceso a la vivienda y reforzar el parque de vivienda protegida.

El proyecto incluye, además, los correspondientes sistemas de instalaciones eléctricas, protección contra incendios, instalaciones térmicas, fontanería, saneamiento y telecomunicaciones.