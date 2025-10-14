Identificada una conductora por usar la tarjeta PMR de su padre para aparcar al visitarle en el hospital en Gran Canaria

Identificada una conductora por la tarjeta PMR de su padre para aparcar al visitar al hospital en Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha identificado a una conductora que usaba la tarjeta de Persona de Movilidad Reducida (PMR) vencida de su padre para estacionar en un espacio habilitado cuando iba a visitarle al Hospital Insular.

Así lo ha informado el cuerpo policial capitalino, que agrega que el titular de la tarjeta, que además no era valida desde 2023, estaba ingresado en el centro hospitalario y que era su hija la que la utilizaba.

En este sentido, la Policía Local ha recordado que este tipo de documentos son personales, intransferibles y que deben estar siempre en vigor.