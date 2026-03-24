El IGN localiza tres terremotos en la isla de El Hierro, el mayor de magnitud 2,9

Terremotos localizados por el IGN en la isla de El Hierro
Terremotos localizados por el IGN en la isla de El Hierro - IGN
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 24 marzo 2026 11:18
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado en la mañana de este martes tres terremotos en la isla de El Hierro con magnitudes comprendidas entre 2,5 y 2,9 en la Escala de Richter.

El mayor, de magnitud 2,9, se ha situado en el mar, al suroeste de la isla, y a una profundidad de 39 kilómetros a las 07.13 horas, seguido de otro localizado a las 03.50 horas, también en el mar, al sur de El Pinar, con magnitud 2,6 y a 19 kilómetros de profundidad.

El tercer seísmo, de magnitud 2,5, se localizó a las 08.08 horas al oeste de la isla, a una profundidad de 32 kilómetros y en el mar.

En la noche de este lunes, a las 20.35 horas, se localizó otro de magnitud 1,7 al oeste de la isla a una profundidad de 14 kilómetros.

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