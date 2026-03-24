El IGN localiza tres terremotos en la isla de El Hierro, el mayor de magnitud 2,9

Terremotos localizados por el IGN en la isla de El Hierro - IGN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado en la mañana de este martes tres terremotos en la isla de El Hierro con magnitudes comprendidas entre 2,5 y 2,9 en la Escala de Richter.

El mayor, de magnitud 2,9, se ha situado en el mar, al suroeste de la isla, y a una profundidad de 39 kilómetros a las 07.13 horas, seguido de otro localizado a las 03.50 horas, también en el mar, al sur de El Pinar, con magnitud 2,6 y a 19 kilómetros de profundidad.

El tercer seísmo, de magnitud 2,5, se localizó a las 08.08 horas al oeste de la isla, a una profundidad de 32 kilómetros y en el mar.

En la noche de este lunes, a las 20.35 horas, se localizó otro de magnitud 1,7 al oeste de la isla a una profundidad de 14 kilómetros.