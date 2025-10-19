El IGN registra un terremoto de magnitud 3,4 entre Tenerife y Gran Canaria, un episodio que por ahora "no preocupa" - IGN

El director regional de la institución científica llama a la calma, si bien asegura que se hace un seguimiento de la situación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado en la noche de este sábado, y a 29 kilómetros de profundidad, un terremoto de magnitud 3,4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria, un episodio que podría haber sido sentido en La Orotava, La Laguna y Los Realejos.

El suceso fue notificado sobre las 20:17 horas de este sábado, según ha quedado recogido en el visualizador web del Instituto, y se ha registrado en un punto más distante de la zona donde, desde el jueves, se desarrolla una serie sísmica frente a la costa de Fasnia.

En declaraciones a la Radio Canaria, recogidas por Europa Press, el director regional del IGN, Itahiza Domínguez, ha señalado que si bien se está haciendo un seguimiento de estos eventos recientes próximos a la isla, son "anómalos" y, por el momento, "no preocupan".

"No estamos viviendo una intrusión magmática como las que vimos en La Palma antes de la erupción, o en El Hierro, sino que estamos viendo una serie muy pequeña, continua y persistente, pero de baja intensidad, con pocos eventos. Lo que pasa, que se mantiene en el tiempo, llevamos ya tres días con esta serie, y por eso habrá que hacer seguimiento, por si evoluciona hacia otra cosa", ha señalado.

"Por ahora, hay que tomarlo con calma. Nosotros hacemos el seguimiento por si algo cambiara", ha garantizado.