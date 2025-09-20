Impulsan la formación en cultivo sostenible para la conservación y mejora de masas forestales en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un curso especializado en micosilvicultura aplicada a cultivos de castaños con presencia de monteverde y pinar. La iniciativa se enmarca en el proyecto de conservación y mejora de las masas de castaños forestales en la comarca norte de Tenerife, con una inversión más de 1,2 millones de euros.

La micosilvicultura es el conjunto de técnicas de manejo forestal orientadas a incrementar la producción de setas en un monte silvestre de castaños a la vez que se garantiza el mantenimiento sostenible de estas masas forestales, según ha explicado la Consejería del Ejecutivo regional en una nota.

La actividad formativa, dirigida a agricultores, gestores forestales, técnicos y personas interesadas en la conservación y mejora de los sistemas agroforestales, se celebrará el próximo, a partir de las 9:00 horas en los municipios de Santa Úrsula (en la sala anexa a la iglesia de La Corujera) y La Orotava (Finca Alpet).

La alta demanda de plazas recibida tras la promoción del curso ha llevado a la organización a programar una segunda edición el sábado 4 de octubre de 2025.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, ha recordado que el cambio climático está poniendo a prueba la capacidad de adaptación de los ecosistemas, y los montes de castaños de Tenerife "no son una excepción". De este modo, ha destacado, sequías más prolongadas, plagas y eventos meteorológicos extremos "amenazan a estas masas forestales que forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural".

Por ello, ha señalado como fundamental este tipo de acciones, en concreto para fortalecer el vínculo entre la conservación de los montes y la generación de oportunidades económicas para las personas que los gestionan y trabajan en ellos.

DETALLES DE LA FORMACIÓN

El curso tendrá una duración de seis horas e incluirá una parte teórica, a desarrollar en un aula cedida por el Ayuntamiento de Santa Úrsula, y una parte práctica, en una parcela privada de montes de castaños forestales en La Orotava.

Estará impartido por Daniel Mentrel del Pozo, experto en el cultivo de setas en sistemas agroforestales y miembro de la Asociación de Agricultores Tradicionales y de Gestión Agroforestal 'Aurelio Acevedo' de La Palma.

El programa abordará contenidos como la introducción a la micosilvicultura aplicada a sistemas agroforestales de Canarias --combinaciones de castaño con pinar, laurisilva o monteverde--, el estudio de los hongos con interés comercial, su identificación, manipulación y comercialización, así como propuestas de mejora para incrementar el rendimiento de los montes de castaños.

Este curso forma parte del proyecto 'Diseño y prácticas en la mejora y potenciación de las masas hidrófilas: montes de castaños', que cuenta con una inversión de 1.218.000 euros, repartidos entre los años 2021 al 2025, abarca la comarca norte de Tenerife, concretamente en los municipios de La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria y La Matanza, y busca impulsar y favorecer el cultivo y la conservación de las masas de castaños forestales existentes en la zona.