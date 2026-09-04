Incautadas más de tres toneladas de cocaína en una narcolancha al sur de Gran Canaria

1114258.1.260.149.20260904105926 Cocaína intervenida en una narcolancha al sur de Gran Canaria - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incautado en el sur de Gran Canaria una narcolancha que transportaba un alijo de cocaína de más de tres toneladas de peso.

En total han sido intervenidos 139 fardos que han arrojado un peso de 3.360 kilos, detalla la Guardia Civil en una nota.

La operación se ha saldado con la detención de los cinco tripulantes que viajaban a bordo con dos armas largas para su protección.

Con varios motores de gran potencia, la embarcación semirrígida navegaba a unas 70 millas al sur de la isla canaria y al identificar que se trataba de una embarcación relacionada con el narcotráfico, guardias civiles del Servicio Marítimo procedieron a dar el alto a la embarcación, que rápidamente emprendió la huida.

Según la Guardia Civil, la rápida reacción de los agentes permitió iniciar el seguimiento de la embarcación que, tras realizar sucesivas maniobras evasivas, fracasó en su intento de escapar.

Los cinco tripulantes detenidos viajaban con un fusil de asalto y una ametralladora ligera para evitar asaltos de otros grupos organizados --la tenencia de estas armas largas está totalmente prohibida a particulares--.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y 41 años, han pasado a disposición judicial.

Los cinco se enfrentan a delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, desobediencia grave, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.