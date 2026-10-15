Incendian varios coches en la calle Aconcagua, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios coches han sido incendiados durante la madrugada de este jueves en la calle Aconcagua de Las Palmas de Gran Canaria y entre la hipótesis que se baraja es que uno de ellos fuera el Seat Arona con el que huyeron los atracadores de la joyería que sufrió un robo en la noche del martes en el Centro Comercial Las Arenas.

Así lo indica la Policía Nacional, si bien matiza que actualmente esto es una "hipótesis". Estos hechos ocurrieron sobre las 03.15 horas de este jueves y han sido varios los coches afectados.

Se da la coincidencia de que este incendio se ha producido próximo al apuñalamiento de un hombre en el barrio de La Paterna pero desde el cuerpo policial puntualizan que ambos sucesos se encuentran en investigación y no pueden determinar aún si existe o no una relación entre ellos.