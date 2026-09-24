El incendio declarado en Santa Lucía (Gran Canaria) afecta a 6.500 m2 y obliga a desalojar seis viviendas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la mañana de este jueves en la zona de El Ingenio, dentro del municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), afecta por el momento una superficie aproximada de 6.500 metros cuadrados (m2) y ha obligado a desalojar seis viviendas.

Asimismo, las llamas también han afectado a algunas chozas y chamizos que existen en la zona, según ha explicado el Cabildo insular.

Por su parte, la perspectiva los equipos de extinción es ahondar con intensidad en el trabajo para evitar que el fuego gane cuerpo y pueda remontar la ladera.

En las labores para sofocar las llamas trabajan actualmente tres aeronaves, mientras que otras dos se incorporarán durante la próxima hora.

Sobre el terreno participan también unos 60 operarios del Cabildo de Gran Canaria, además de alrededor de 20 efectivos de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y de Protección Civil.

Por otro lado, el Cabildo ha explicado que a primera hora se declaró otro conato de incendio en Saucillo, dentro del municipio de Gáldar, aunque en este caso los recursos de la Corporación insular pudieron estabilizar el fuego rápidamente para evitar que las llamas fueran a mayores.