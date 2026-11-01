Sin incidencias en los aeropuertos canarios ante la situación de alerta por intensas lluvias en Tenerife y La Palma

Archivo - Aeropuerto Tenerife Sur - CABILDO DE TENEERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos canarios no han registrado, por el momento, incidencias destacables en la jornada de este domingo pese a la situación de alerta por intensas lluvias en las islas de La Palma y Tenerife, según confirman fuentes de Aena a Europa Press.

La situación de alerta afecta a cumbres y a la vertiente oeste de la isla de La Palma, y al área metropolitana de Tenerife. Las islas de El Hierro, La Gomera y el resto de las islas de La Palma y de Tenerife permanecen en situación de prealerta. Para la isla de Gran Canaria se ha declarado igualmente la situación de prealerta.

Durante este domingo, se esperan precipitaciones localmente fuertes, que podrán alcanzar o superar los 30 mm en una hora en las cumbres y oeste de La Palma y en el área metropolitana de Tenerife.

En el resto de La Palma y de Tenerife, y en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, las precipitaciones podrán alcanzar o superar los 15 mm en una hora, con chubascos de distribución irregular y, en general, poco persistentes.

No se espera, en principio, una extensión significativa del episodio hacia Lanzarote y Fuerteventura. Por su parte, en la isla de Gran Canaria, la mayor probabilidad de afectación se concentrará durante el domingo 1 de noviembre.