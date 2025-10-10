La industria canaria advierte de "graves perjucios" con los problemas operativos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Industrial de Canarias señala que se trata de demoras "estructurales", que "ponen en riesgo" la competitividad del sector en las islas y la continuidad de determinadas líneas de producción

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) ha expresado su "profunda preocupación" por los problemas operativos que producen en el muelle de Santa Cruz de Tenerife en relación con la descarga de graneles, una situación que, exponen, está afectando "gravemente" al aprovisionamiento de materias primas esenciales para los procesos productivos de las industrias canarias.

"Estamos hablando de demoras que ya no son excepcionales, sino estructurales. Cada día que un barco permanece fondeado esperando poder descargar genera un sobrecoste que nuestras empresas no pueden asumir indefinidamente" han señalado ASINCA, que advierte en un comunicado que esta situación "pone en riesgo" la competitividad de la industria canaria y la continuidad de determinadas líneas de producción.

En ese sentido, detallan, en las últimas semanas se han producido retrasos prolongados en la descarga de graneles que resultan "imprescindibles" para numerosas industrias de transformación. Las empresas, asimismo, enfrentan "costes crecientes" derivados de los tiempos de espera en puerto, el almacenamiento adicional y las penalizaciones contractuales.

A ello la "creciente" dificultad para encontrar navieras dispuestas a operar la ruta hacia Tenerife, debido a las pérdidas que les ocasionan las largas demoras en el muelle. "Algunas compañías ya nos trasladan su intención de no volver a operar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y eso es enormemente preocupante", ha asegurado ASINCA.

MEDIDAS "URGENTES Y COORDINADAS"

En definitiva, ASINCA ha reclamado que esta situación "no puede normalizarse ni gestionarse con parches temporales". Asimismo, el colectivo demanda una "respuesta inmediata y estructural". De este modo, solicitan reforzar la capacidad operativa y los medios técnicos del puertodedicados a la descarga de graneles, además de mejorar la coordinación entre Autoridad Portuaria, consignatarios y operadores logísticos para evitar los tiempos muertos y garantizar transparencia y previsibilidad en los turnos de atraque y descarga.

A ello se suma su petición de establecer incentivos o compensaciones temporales para las navieras que mantengan su compromiso con el puerto de Tenerife pese a las dificultades actuales. "El puerto no puede ser un obstáculo para la actividad industrial: tiene que ser una herramienta al servicio del desarrollo económico de Canarias", subrayan.

"Nuestra industria ya afronta los sobrecostes estructurales derivados de la insularidad. No podemos añadir ahora un nuevo lastre logístico que ponga en peligro su viabilidad", han advertido.

IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL

Por todo ello, la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) solicita la impliación institucional, haciendo un llamamiento específico a Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Gobierno de Canarias, para que se asuma de manera prioritaria la resolución de esta situación.

"No se trata solo de un problema operativo, sino de una cuestión estratégica para el futuro industrial de las Islas", ha insistido ASINCA.

La entidad recuerda que el sector industrial canario depende "en gran medida" de la entrada fluida de materias primas, y que cualquier interrupción o encarecimiento adicional "repercute directamente en el empleo, los precios y la competitividad" del tejido productivo local.

Asimismo, ASINCA ha mostrado su voluntad "constructiva y firme" para colaborar con las autoridades y agentes implicadas, con el fin de que el Puerto de Santa Cruz, concluyen, "vuelva a ser una infraestructura fiable, moderna y competitiva" al servicio de la sociedad canaria.