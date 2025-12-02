La industria del deporte genera 2.586 millones en Canarias, el 4,4% del PIB, y más de 28.000 empleos

Presentación del estudio de impacto económico del deporte en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

El deporte aporta de forma directa 2.586 millones de euros anuales a la economía de Canarias, lo que supone un 4,45% del PIB, y 28.667 empleos directos, según los datos recogidos por el primer 'Estudio de Impacto Socioeconómico de la Industria del Deporte en Canarias', que se presentó este martes en Santa Cruz de Tenerife.

El informe, financiado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias e impulsado por el Clúster de la Industria del Deporte de Canarias, constituye el primer análisis completo de esta naturaleza en el archipiélago.

El acto de presentación contó con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; del viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, del director general de Deportes autonómico, José Francisco Pérez; del presidente del Clúster regional de deporte, José Hernández; de la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; y de la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián.

Los datos que arrojan el documento descubren al sector deportivo como uno de los motores estratégicos al alza en las islas, al cifrar el impacto total de esta industria en 5.742 millones de euros, una vez incorporados tanto los efectos indirectos (2.155 millones de euros) como los inducidos (1.001 millones de euros).

Estas cifras ratifican la elevada capacidad de generación de empleo del deporte, permitiendo alcanzar los 66.421 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, recoge una nota de la Consejería de Eeducación.

Así, por cada millón de euros que la industria aporta al Producto Interior Bruto (PIB) de las islas, se generan diez empleos directos.

El estudio detalla asimismo que el 76 por ciento del impacto directo (1.962 millones de euros) proviene del sector privado, lo que confirma el potencial de atracción de inversión y patrocinio.

Además, la aportación al PIB sitúa a Canarias por encima de los niveles publicados por otras comunidades autónomas, reforzando el posicionamiento del archipiélago en la economía deportiva nacional.

El consejero, Poli Suárez, destacó durante la presentación que "por primera vez, Canarias dispone de datos rigurosos y comparables que respaldan al deporte como industria de pleno derecho, con capacidad real para atraer inversión privada, generar empleo de calidad y diversificar la economía".

Además, recordó que este estudio "es el primer gran encargo realizado al Clúster tras su creación el pasado mes de marzo, y supone una inmejorable forma de demostrar que su creación era necesaria".

Suárez subrayó que este documento permitirá orientar la toma de decisiones y reforzar el papel del deporte en la economía regional: "Contar con esta información nos facilita planificar mejor las infraestructuras, diseñar políticas públicas basadas en evidencia y fortalecer la colaboración entre administraciones y empresas. Además, nos abre la puerta a captar nuevos patrocinios e inversión privada para seguir posicionando a Canarias como referente en la industria del deporte, un sector que está creciendo en volumen, profesionalización e innovación".

Por su parte, el presidente del Clúster, José Hernández, aseguró que "lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se fomenta".

ENCARGO AL CLÚSTER

Así, explicó que "el diagnóstico sobre qué peso tiene la industria del deporte en Canarias debía ser una de la principales acciones del recién creado Clúster de la Industria del Deporte, y tras seis intensos meses de trabajo es posible presentar unos datos que demuestran que el ecosistema que sostiene la actividad física y el deporte, también público pero principalmente privado, genera economía y empleo suficientes para consolidarse como un motor estratégico de la economía de las islas".

En la misma línea, el documento ofrece un desglose por sectores económicos vinculados al deporte.

El alojamiento concentra el mayor peso (28,2 por ciento), seguido de clubes de élite, deporte federado y sociedades anónimas deportivas (12 por ciento), comercio (10,9 por ciento), hostelería (9,9 por ciento) y sector público (8,5 por ciento).

Otros ámbitos significativos son las apuestas deportivas (6,7 por ciento), deporte y fitness (6,2 por ciento), educación (3,8 por ciento), tecnología y medios (3,5 por ciento) y turismo deportivo (3,1 por ciento), además del transporte, la fisioterapia y readaptación, el equipamiento deportivo, los autónomos y los videojuegos y eSports.

2.600 EMPRESAS ACTIVAS

Actualmente, las islas cuentan con más de medio centenar de actividades económicas y 2.600 empresas activas vinculadas con el sector --el seis por ciento del total nacional--, lo que sitúa al archipiélago como la quinta comunidad autónoma con mayor presencia empresarial en el mundo del deporte.

Estas compañías representan ya el 1,8 por ciento del tejido productivo canario y registraron en 2024 un crecimiento del 7,2 por ciento, el segundo mayor de España tras Andalucía.

Este primer Estudio de Impacto Socioeconómico de la Industria del Deporte en Canarias ha sido desarrollado por la consultora KPMG a partir de datos cualitativos y fuentes estadísticas públicas, aplicando una metodología consolidada para medir tanto el impacto directo, como los efectos indirectos e inducidos, estimados mediante herramientas ampliamente validadas para cuantificar repercusiones económicas en toda una cadena valor.

El estudio también recoge datos sobre hábitos deportivos como que el 52 por ciento de la población canaria practica deporte semanalmente --en línea con la media nacional--, con 211.671 personas federadas y 61 federaciones activas, lo que evidencia una práctica deportiva ampliamente consolidada en las islas.

Tras la presentación celebrada en la capital tinerfeña, este miércoles se mantendrá un encuentro equivalente en Gran Canaria junto al tejido empresarial de la provincia de Las Palmas para continuar difundiendo las conclusiones del estudio e impulsar nuevas oportunidades de trabajo conjunto entre las organizaciones implicadas.