La industria tabacalera canaria alerta del impacto en las exportaciones de una eventual nueva norma diseñada por la OMS

La directora general de la Asociación Canaria de Industriales del Tabaco (ACIT), Yaiza Castilla, ha advertido que la nueva normativa europea sobre el sector que la Unión Europea (UE) va a negociar en noviembre "va a impactar" seguro a Canarias y específicamente en las exportaciones, sobre todo si se concreta en los términos diseñados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Estamos preocupados", aseveró Castilla en declaraciones a Europa Press, en relación a los acuerdos que se pueden adoptar en la próxima Conferencia de las Partes para el control del tabaco, la COP11, que se celebrará en noviembre en Ginebra. "Nos puede impactar mucho", temió.

Además, lamentó que todo el proceso "no es transparente" y recordó que el tabaco es la primera exportación de Canarias --cigarrillos y cigarritos- por delante del plátano, con unas ventas de 258 millones de euros en 2024. "Algo como lo que se viene hablando va a afectar a la cadena de valor", explicó.

"Tal vez no se vaya a implantar en su totalidad, pero sí muestra las tendencias de futuro", ha apuntado, al tiempo que consideró apropiado que en el grupo de trabajo que España mandará a negociar con el resto de países a la COP11 haya "alguien del Ministerio de Industria, para que se valore también el impacto socioeconómico de las medidas".

Entre las principales propuestas de la OMS se encuentra la reducción de puntos de venta, una restricción que impediría comprar productos de tabaco o relacionados a los nacidos a partir de un año por definir o la eliminación de los filtros en los cigarrillos por motivos medioambientales y porque consideran que reduce la percepción de riesgo de los fumadores.

De aprobarse estos acuerdos su traslación a la norma española no sería inmediata, pero previsiblemente el espíritu de estos acabaría en una directiva europea, que a su vez se trasladaría posteriormente al ordenamiento jurídico de los países miembros.

Así, los industriales tabaqueros canarios se suman a las valoraciones realizadas al respecto por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que ha expresado su "profunda preocupación ante las medidas extremas y desproporcionadas que la OMS propone sacar adelante", o a la de la Asociación Española de Puntos de venta con Recargo (Aepvr), que consideran que la reducción de puntos de venta trasladará al mercado ilegal la compra, "con lo que ello conlleva en términos de bajada de ingresos y recaudación", además de que "los fumadores consumirán un producto que no pasa controles de ninguna clase".

PIDEN ESTABILIDAD LEGISLATIVA PARA NO PONER EN RIESGO INVERSIONES

La directiva de la patronal canaria ha puesto en valor que la industria "está intentando evolucionar a formas menos dañinas" en un entorno demasiado cambiante, "con muchos cambios legislativos" que "también impactan en esos intentos".

"El importe invertido por todas las compañías en Canarias es de 176 millones de euros. Si el ordenamiento se mantiene seguirán las inversiones", ha afirmado Castilla, quien resaltó que el tabaquero es "un sector estable en sus relaciones laborales, con una productividad casi 5 veces mayor, de 284.000 euros en 2023 por trabajador frente a los 59.000 de media".

Así, según los últimos datos de 2023, la recaudación fiscal en Canarias fue de 284 millones de euros, arrojando un Valor Añadido Bruto (VAB) de 520 millones.

"Es un sector que está aportando mucha riqueza, y que además está intrincado con el turismo. Las decisiones pueden afectar también a este", concluyó.