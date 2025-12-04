La industria del tabaco genera 195 millones en Canarias y triplica las exportaciones en los últimos tres años

Foto de familia con motivo de la II Plenaria de la Mesa del Tabaco reunida en Tenerife - MESA DEL TABACO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La industria del tabaco generó el año pasado 195 millones en la economía de Canarias, que alcanzó los 465 millones si se suman los efectos indirectos e inducido, y representa ya el 68% del valor añadido industrial en el conjunto del país.

Así lo recoge el 'Informe 2025 sobre la relevancia económica y social del sector del tabaco en Canarias' presentado este jueves en Tenerife, elaborado por la consultora AFI (Analistas Financieros Internacionales), con motivo de la reunión de la II Plenaria Mesa del Tabaco 2025.

El subsector sostiene un total de 4.455 empleos a tiempo completo, de los que 790 son directos, --representa el 51% del total de España-- y en los últimos cuatro años se han triplicado las exportaciones hasta alcanzar los 127 millones, el 4'8% de las exportaciones de las islas, y ya por delante del plátano (112 millones).

Incluso, en lo que va de año, hasta septiembre, ya suman 108 millones frente a los 89 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

El tabaco ya representa el 6,6% del PIB industrial del archipiélago y casi el 2% de los profesionales industriales, y su 'efecto arrastre' llega hasta los 270 millones.

Además el 28% de los jóvenes son trabajadores que obtienen su primer empleo, por cada euro generado por la industria del tabaco se generan 1,4 euros en otras actividades económicas y por cada empleo generado, otros 4,6 en puestos de trabajo adicionales.

El informe recoge también que tanto el salario como las condiciones laborales están por encima de la media de la industria nacional.

La producción de cigarrillos isleña se concentra básicamente en la isla de Tenerife, con fábricas de JTI (Japan Tobacco International) y TABSA, más Gran Canaria, con las plantas de La Canariense y Dos Santos, especializada en producción artesanal e industrial y a la que Philip Morris ha trasladado gran parte de su fabricación, y la isla de La Palma, donde se mantiene una producción artesanal y manual de cigarros, muy intensiva en mano de obra.

La directora general de la Mesa del Tabaco, Águeda García-Agulló, ha destacado la "sabia combinación" que hace la industria entre "tradición e innovación" y con un "peso creciente" en la economía canaria y española, como demuestra el incremento de las exportaciones.

Ha comentado que el subsector se mueve en un contexto de "cambios regulatorios y tecnológicos" que han permitido ir transitando desde la tradición a la innovación hasta crear "empleo estable y de calidad", con inversiones de las empresas es innovación, digitalización y nuevas tendencias de consumo.

POTENCIA EXPORTADORA

La directora general de la Asociación Canaria de Industriales del Tabaco (ACIT), Yaiza Castilla, ha resaltado ante los periodistas la "alta productividad" del subsector de ahí la importancia de ir "afianzando y reforzando" esta industria para diversificar la economía del archipiélago.

Igualmente ha incidido en la potencia exportadora del tabaco en las islas, por delante del plátano y ya solo por detrás del refino de petróleo, y aunque por ahora solo produce cigarrillos, cigarritos y cigarros se "está mirando hacia el futuro" ante los posibles cambios en hábitos de consumo, siendo "respetuosos" siempre con los cambios legislativos.

A nivel nacional la industria del tabaco aporta 3.755 millones al PIB español considerando efectos directos, indirectos e inducidos, con un total de 61.500 empleos --31.200 de ellos directos--, al tiempo que aporta 10.100 millones en impuestos, de los cuales 6.172 millones provienen del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

Además, el subsector es altamente productivo pues cada trabajador genera 188.000 euros de valor añadido, más del doble que la alimentación y las bebidas, y cada euro produce 1,06 adicionales en el resto de la economía.