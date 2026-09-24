La inflación industrial se dispara en Canarias al 27,3% en agosto por la energía, que sube un 39,3%

Archivo - Un operario trabaja con un vehículo en una fábrica - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales se han disparado en Canarias al 27,3% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior debido al incremento de la energía, que ha subido un 39,3% interanual.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves, el archipiélago se ha situado así como la comunidad autónoma con mayor aumento junto a Asturias, cuyo porcentaje de incremento también es del 27,3%.

El que va de año, los precios industriales han aumentado un 22% en Canarias. Además, en comparación con el mes anterior, los han crecido un 5,6%.

En términos interanuales, suben los bienes de consumo (+1,4%), los bienes de consumo duradero (+2,7%), los bienes de consumo no duradero (+4%), los bienes de equipo (+7,8%), los bienes intermedios (+5,3%) y la energía (+39,3%).

Por otro lado, en el conjunto de España, los precios industriales se dispararon un 13,2% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,8 puntos superior a la de julio y la más elevada desde diciembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.

Con la tasa interanual del octavo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena seis meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en agosto fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 12,1 puntos, hasta el 33,3%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

En concreto, los precios de las coquerías y el refino de petróleo se dispararon un 56,8% interanual en agosto, mientras que los precios del suministro de energía eléctrica y gas aumentaron un 27% interanual.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 0,2%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales aumentaron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 9,7 puntos por debajo del índice general.

En los ocho primeros meses del año, la inflación industrial ha subido una media del 13,2% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo acumulando un alza del 63,2% y el suministro de energía eléctrica y gas, del 27%.

TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN SUS PRECIOS INDUSTRIALES

La inflación industrial registró en agosto tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas.

Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Asturias y Canarias (+27,3% en ambos casos), Baleares (+24,3%), Andalucía (+23,5%) y País Vasco (+17%).

Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Extremadura (+5%), Cantabria (+6%) y Navarra (+6,8%).

LOS PRECIOS SUBEN UN 2,9% MENSUAL

En valores mensuales (agosto sobre julio), la inflación industrial se disparó un 2,9% tras encarecerse un 7,4% la producción y distribución de energía eléctrica, aumentar en un 10% el refino de petróleo y un 7% la producción de gas.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la fabricación de otros productos químicos (-2%) y de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (-1,7%).

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual de los precios industriales en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/variacion-anual-de-los-precios-industr...

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