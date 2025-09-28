Infraestructura Viaria reubicará la fuente de la rotonda de la Cruz Roja en Arucas (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias ha informado de que dentro de los trabajos de soterramiento de la GC-20, en el tramo comprendido entre el PK 3+400 y el PK 4+870, se llevará a cabo desde la noche de este lunes la reposición de la fuente ubicada en la rotonda de la Cruz Roja en Arucas antes de iniciar las obras.

En un comunicado, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha indicado que la fuente será trasladada a la ubicación designada por el Ayuntamiento en la glorieta de la vía GC-330, aproximadamente en el PK 5+150, junto a la entrada de la Destilería Arehucas.

Para minimizar las afecciones al tráfico, los trabajos de traslado de los báculos se realizarán en horario nocturno, entre las 23.00 y las 06.00 horas, comenzando la noche del lunes 29 de septiembre y con previsión de finalización el jueves de esa misma semana.

La circulación se mantendrá abierta en ambos sentidos, aunque se recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal de señalización, que gestionará el tráfico alternativo en los carriles donde se estén realizando las labores.