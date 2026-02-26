Inserta Empleo participará este viernes en la Feria de Emprendimiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Empleo - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad, participará este viernes en la Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

La feria se celebrará entre el Centro Cultural de Maspalomas, la Plaza del Camellero y la Avenida de Tejeda, de 09.00 a 14.30 horas, y en el stand de Inserta, técnicos expertos informarán a los visitantes sobre la actividad de intermediación que desarrolla esta entidad en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad, según ha informado la organización en nota de prensa.

Esta edición de la feria está diseñada para activar oportunidades reales de empleo y desarrollo profesional, facilitando el networking estratégico entre talento y empresas, el acceso directo a recursos formativos y talleres prácticos que fortalecen la empleabilidad y aceleran la inclusión laboral.

Este año el evento contará con la participación de más de 40 empresas, centros formativos, universidades e institutos, así como con talleres de elaboración de CV, preparación para entrevistas, información sobre becas y voluntariado, además de orientación profesional y acceso directo a vacantes disponibles.