Instan a extremar la precaución en litorales de las islas ante el empeoramiento del mar, con olas de hasta cinco metros

Archivo - Grandes olas en el mar, a 17 de enero de 2023, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como en el norte y oeste del resto de las islas, a partir de este miércoles. La situación meteorológica indica un empeoramiento del estado de la mar con olas que podrán alcanzar los cinco metros de altura.

En paralelo con esta situación, en las vertientes sur y este de las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura se ha declarado la situación de prealerta por el mismo fenómeno. A ello se ha sumado la llegada de una borrasca, con chubascos acompañados de vientos fuertes y polvo procedente del continente africano, dando lugar a lluvia de barro, y nevadas en las cumbres de Tenerife.

Asimismo, la Dirección General de Emergencias ha procedido a declarar la alerta por fenómenos costeros, y a mantener la prealerta por calima en las islas, así como la situación de prealerta por viento en Canarias, por lluvias en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y por nevadas en las cumbres de Tenerife.

En cuanto al estado del mar, la previsión meteorológica indica la entrada de viento de componente norte que soplará desde la tarde del miércoles en el canal entre La Gomera y Tenerife, extendiéndose posteriormente a todas las islas y dará lugar a un empeoramiento del estado de la mar con olas que podrán alcanzar los cinco metros, con periodos elevados de oleaje de en torno a los 18 segundos.

Este episodio vendrá acompañado de una borrasca, con chubascos intensos acompañados de rachas fuertes de viento y polvo procedente del continente africano, lo que podría dar lugar a lluvia de barro. De este modo, las precipitaciones afectarán principalmente a las zonas altas y cumbres en el norte de Tenerife y Gran Canaria, así como a las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Se espera, además, la aparición de actividad tormentosa asociada con este evento en Fuerteventura y Lanzarote, donde no puede descartarse la aparición de granizo menudo y de nieve en las cumbres de Tenerife, por encima de losa 1.800 metros sobre el nivel del mar.

En cuanto al viento, las rachas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en las zonas altas y de interior de todas las islas, incluyendo La Graciosa.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Ante esta situación de meteorología adversa, el Ejecutivo autonómico recuerda a la población la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para prevenir y evitar situaciones de riesgo, en general, en las costas de todo el archipiélago, e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección.

Entre las recomendaciones, conviene no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje, así como aplazar actividades náuticas o deportivas previstas para estos días y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Ante las rachas de viento será "importante" extremar la precaución en los desplazamientos por carretera ante la posible presencia de obstáculos en las vías, así como retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle.

Se aconseja no acercarse a edificios en construcción o en mal estado, a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.

Respecto al episodio de lluvias fuertes es aconsejable evitar circular en coche y, si es imprescindible, extremar las precauciones, mantener la distancia de seguridad entre los vehículos, moderar la velocidad y circular preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias.

Además, la Dirección General de Emergencias recuerda que es imprescindible consultar la previsión meteorológica y el estado de las carreteras antes de realizar cualquier desplazamiento y respetar la señalización, no acceder a carreteras cortadas al tráfico, así como permanecer atentos a las indicaciones de los cuerpos de seguridad.