Instituciones, empresas y expertos abordan en Tenerife los retos de los destinos turísticos ante los continuos cambios

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, asisten a la Forbes Tenerife Innovation Tourism Summit 2026 - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Forbes Tenerife Innovation Tourism Summit 2026, impulsado por Forbes España con el apoyo del Cabildo de Tenerife y la colaboración de Sigma Dos, ha reunido este jueves en la isla a responsables institucionales, líderes empresariales y expertos en el ámbito tecnológico y científico para abordar los retos de los destinos turísticos maduros en un contexto de transformación global y evolución hacia un modelo más "innovador, resiliente, digital y conectado" con el territorio.

La inauguración institucional corrió a cargo de Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife, tras la bienvenida del director general de Forbes España, Cristiano Badoch, quienes coincidieron en la "necesidad" de impulsar políticas que refuercen la competitividad en un entorno global cada vez más exigente, según ha informado este jueves el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

Lope Afonso ha celebrado la oportunidad del evento para abordar los retos "más importantes" que enfrenta la isla como destino turístico, contando con la participación de algunos de los actores más destacados del momento: "Es así como queremos seguir evolucionando nuestro modelo, de la mano del análisis, el contraste, el debate y la reflexión sobre aspectos de la gestión del destino que se antojan como cruciales para la consecución del objetivo de garantizar una isla más sostenible, eficiente y regenerativa, que contribuya mejor al bienestar de los que hacemos cada día Tenerife".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, participó en la mesa redonda titulada 'Infraestructura, profesionalización y transformación del modelo turístico,' en la que se abordó cómo la planificación basada en datos, la renovación de activos y la profesionalización del sector permiten atraer inversión estable y reforzar la resiliencia económica del destino.

DESTINOS MÁS INTELIGENTES

Durante su intervención subrayó la necesidad de evolucionar hacia un modelo turístico más inteligente y conectado con el territorio.

"Tenerife está dando pasos firmes hacia un modelo de turismo más sostenible y de mayor valor añadido para la economía local, donde la tecnología, la inteligencia y gobernanza del dato junto con la colaboración público-privada son fundamentales para una adecuada toma de decisiones", ha dicho.

Melwani ha defendido que la evolución del modelo turístico "no es una opción, sino una necesidad" para garantizar la competitividad del destino. "La planificación estratégica basada en datos nos permite anticiparnos a los cambios, mejorar la experiencia del visitante y generar un impacto positivo en la economía local", ha añadido.

"Innovamos en tecnología para poner en valor nuestra cultura. Es lo que nos hace únicos en el mundo", recalcó el director general de Forbes España, Cristiano Badoch, quien ha definido como "innegociable" la colaboración público-privada para que el modelo turístico funcione.

PROGRAMA DEL EVENTO

El programa se centró en los principales vectores que están redefiniendo el sector. Desde la atracción de inversión estable y la regulación en destinos maduros, con intervenciones como la de Inmaculada de Benito (CEOE), hasta el papel de la inteligencia artificial y los datos en la gestión turística, pasando por la consolidación de una experiencia integral donde gastronomía, cultura, ocio, naturaleza, wellness, astroturismo y turismo rural configuran una propuesta de valor.

La renovación de activos, la profesionalización del sector y los procesos de consolidación se han abordado, asimismo, como vectores clave para mejorar e impulsar la competitividad del destino, optimizar la eficiencia operativa y favorecer la atracción de inversión, en un diálogo especializado liderado por Cross Capital y Arcano Partners.

Entre los participantes se encontraban representantes institucionales, compañías tecnológicas, empresas líderes en asesoramiento financiero, instituciones académicas y de investigación, operadores turísticos, con perfiles como Natalia Bayona (OMT - ONU) quién ofrecerá una visión internacional, Ezequiel García Collantes (SEGITTUR), Jorge Marichal (CEHAT), Daniel Rosado (Turespaña), Jose Manuel Sanabria (Gobierno de Canarias), junto a ejecutivos de compañías líderes como LLYC, Cross Capital, Arcano Partners, Basque Culinary Center, Intelequia, ISDI, Amadeus, Adquiver, Flowtask, IDEMICE, entre otros.

También se reflejó la diversidad del ecosistema turístico de la isla con la presencia y participación de varios grupos hoteleros, empresas de diversos sectores estratégicos y gestores del territorio, incluyendo representantes de grupos como Royal Hideaway Corales Resort, Oceano Hotel Health Spa o Canarian Hospitality, y técnicos responsables de espacios naturales clave como el Parque Rural de Anaga y el Parque Rural de Teno, Presidente de TENATUR, reflejando la diversidad y fortaleza del ecosistema turístico de Tenerife desde la inversión, la gestión y la conservación.

El encuentro concluyó con la lectura por parte de la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, del Manifiesto de Tenerife para la innovación tecnológica en un turismo resiliente y regenerativo, quE reafirmó el compromiso del destino:"Tenerife aspira a liderar un modelo turístico que combine crecimiento económico con sostenibilidad, innovación y respeto por nuestro entorno. Este manifiesto es una hoja de ruta clara para avanzar en esa dirección".