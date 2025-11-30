El Intercambiador de La Laguna (Tenerife) cerrará este lunes y martes en horario nocturno por obras en Padre Anchieta

Archivo - Intercambiador de La Laguna (Tenerife) - CEDIDO POR TITSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Intercambiador de La Laguna, en la isla de Tenerife, cerrará los próximos 1 y 2 de diciembre, entre las 20:00 a 23:15 horas, por obras en el Anillo Peatonal que se construye en la rotonda de Padre Anchieta.

Así, durante ese tiempo en el que permanezca cerrada la estación, todas las líneas operarán en la avenida Ángel Guimerá.

Tanto el 1 como el 2 de diciembre, el personal de Inspección colaborará para que los usuarios puedan ubicar su dársena con mayor facilidad. No obstante, mientras el Intercambiador esté abierto, las líneas operarán en su lugar habitual, según ha precisado esta semana la empresa pública Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) en una nota de prensa.

Asimismo, las líneas 20, 100, 102, 103, 104 y 108 no harán su parada habitual junto a la entrada a la estación, a partir de las 23.15 horas, por lo que los viajeros deberán dirigirse a la dársena número 23.