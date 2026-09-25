Interceptan un cayuco con 107 migrantes en aguas próximas a El Hierro

Archivo - Migrantes bajan de un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias (España)
Archivo - Migrantes bajan de un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 9:19
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado un cayuco con 107 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación fue localizada en la tarde de este jueves al suroeste de El Hierro, siendo trasladados hasta el muelle de La Restinga, donde los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

En concreto, el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, tuvieron que trasladar a dos de ellos a un centro hospitalario.

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