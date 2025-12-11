Interceptan un cayuco con 216 migrantes próximo a la costa de El Hierro

Archivo - Rescate de patera - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado un cayuco con 216 inmigrantes en aguas próximas a la isla de El Hierro durante la noche de este miércoles, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Seguidamente fue trasladado hasta el puerto de La Restinga, donde el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a las personas que arribaron.

Durante la asistencia sanitaria en el muelle de La Restinga, dos de los migrantes llegados precisaron traslado a un centro hospitalario.