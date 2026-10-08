Interceptan un cayuco con 79 migrantes a bordo en aguas de El Hierro

Archivo - Migrantes bajan de un segundo cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 21 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). 60 migrantes han sido rescatados en la isla de El Hierro. La embarcación se ha avistado a una milla al norte de - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 8 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la tarde de este jueves un cayuco con 79 migrantes de origen subsahariano a bordo --dos de ellos mujeres y tres menores-- en aguas de la isla de El Hierro, informan fuentes del organismo estatal a Europa Press.

La embarcación fue localizada por el radar de la Guardia Civil a casi ocho millas al sur de la isla y a su encuentro partió la Salvamar Diphda que la acompañó para su entrada al puerto de La Restinga en condiciones de seguridad.

Los migrantes fueron atendidos en el muelle por el dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.