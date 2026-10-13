Interceptan un cayuco con 86 migrantes en aguas próximas a El Hierro

Archivo - La embarcación Salvamar Adhara de Salvamento Marítimo a su llegada al puerto de La Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado en la noche de este lunes un cayuco con 86 migrantes en aguas próximas a la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación fue interceptada a unos 135 kilómetros (73 millas náuticas) y fue trasladada con los inmigrantes hasta el muelle de La Restinga.

Una vez en el muelle, el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron a los migrantes sin precisar traslado alguno a centro hospitalario.