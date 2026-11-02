Interceptan un cayuco en aguas de El Hierro con 19 migrantes

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 2 (EUROPA PRESS)

La Salvamar Navia, de Salvamento Marítimo, ha interceptado este lunes en aguas al sur de El Hierro un cayuco con 19 migrantes de origen subsahariano a bordo.

El cayuco ha sido escoltado hasta el puerto de La Restinga donde tras realizarse el atraque y el desembarco, los supervivientes serán atendidos por el dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.