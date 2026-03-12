Sucesos.- Interceptan en Santa Cruz de Tenerife un furgón utilizado como vivienda y para el consumo de drogas - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han retirado este jueves para su desguace un furgón estacionado en la zona de la Subida de la Cuesta Piedra y que era utilizado como vivienda por cinco personas y, además, se había convertido en un lugar para el consumo habitual de sustancias estupefacientes.

Este suceso ocurre después de que en febrero se registrasen diversas quejas vecinales al respecto. Asimismo, durante estos días, la Policía Local ha estado comprobando la situación del furgón y localizando a su titular, según ha informado el Ayuntamiento capitalino en una nota de prensa.

El propietario del vehículo, que se encuentra en la Península, desconocía la situación del furgón y sus actuales circunstancias. También se le informó telefónicamente que el vehículo, además de su actual deterioro, había sido violentado para acceder a su interior. De inmediato, el dueño se ofreció a colaborar con el cuerpo local de seguridad para proporcionar la autorización urgente facilitando su retirada y desguace.

Desde ese momento, los policías locales han procedido a cumplimentar el procedimiento y proceder a la retirada de este furgón con el apoyo de los servicios de la grúa municipal. Estos días previos se ha comprobado la situación de inseguridad detectada y se identificaron a las cinco personas que usaban el furgón, un Volkswagen LT 28 D, de color blanco. El furgón fue retirado a las instalaciones en las que se procederá a su desguace.