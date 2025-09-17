Interpuestas 18 denuncias y 75 personas intervenidas dentro del Espacio Natural Protegido de las Dunas de Maspalomas

El operativo de Cabildo, Seprona y San Bartolomé de Tirajana para proteger las Dunas de Maspalomas se salda con 75 personas intervenidas y 18 denuncias - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

En sólo cuatro horas de este martes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El operativo llevado a cabo por el Cabildo de Gran Canaria en estrecha colaboración con la Guardia Civil y con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para proteger el Espacio Natural Protegido de las Dunas de Maspalomas ha conllevado la interposición de 18 denuncias y que se haya intervenido a 75 personas durante un periodo de solo cuatro horas de la jornada de ayer martes.

Así lo ha informado la Corporación insular, que agrega que estas personas, la mayoría extranjeras, fueron intervenidas en zonas prohibidas y reconducidas a los senderos autorizados.

De igual modo, se interpusieron 15 denuncias a personas físicas (dos a residentes, cuatro a nacionales y el resto a extranjeros), así como a una empresa de fotografía que estaba operando en la zona sin autorización y a los propietarios de dos drones que volaban también sin los permisos correspondientes.

Por su parte, en este operativo participaron 15 agentes pertenecientes a la Guardia Civil, al Área insular de Medio Ambiente y a la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, que emplearon 'quads', motos y drones para desarrollar las labores de vigilancia y control.

La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas es un espacio de gran valor ecológico y uno de los principales puntos de nidificación de aves en Gran Canaria, con una riqueza natural está protegida por normativas nacionales y regionales, y cuya conservación se está viendo amenazada por la presión humana.

De ahí que el Cabildo de Gran Canaria trabaje desde hace tiempo en coordinación con la Guardia Civil y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para preservar este patrimonio natural y, sobre todo, para concienciar a la sociedad de la importancia de proteger un espacio natural único en Canarias.