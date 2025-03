Intersindical Canaria pide un pacto por la salud ante la Diputada del Común tras los problemas en sanidad pública

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canarias han expuesto ante la Diputada del Común en Santa Cruz de Tenerife la necesidad de implantar un 'Pacto por la Salud' en las islas, ante la situación en la que se encuentran en la actualidad los hospitales canarios y, en general, la sanidad pública.

La Diputada del Común, Lola Padrón, y el adjunto primero y responsable de sanidad, Antonio Alarcó, se han reunido con los representantes de la Intersindical Canarias, Catalina Darias Delgado y Ruymán Pérez Sánchez, para abordar esta problemática en las islas.

Recuerda la Diputación del Común que ha tenido la iniciativa de irse reuniendo con los sindicatos, interesados por los problemas que están surgiendo en los servicios de urgencias, el transporte sanitario y la falta de personal en la sanidad isleña.

Los representantes sindicales han expuesto, entre otros, la situación del Hospital Insular de Lanzarote y los problemas de salud mental en la unidad infantojuvenil del Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil (CHUMI) de Gran Canaria.

Han abordado la nueva obra del servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC), y los ceses y nombramientos "arbitrarios" del Servicio Canario de Salud, tanto de jefes de servicios como de las jefaturas de sección, así como la situación de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Ruyman Pérez ha insistido en que la situación de la unidad infantojuvenil del Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil (CHUMI) de Gran Canaria, sobre todo en materia de salud mental, "es un verdadero desastre", y a pesar de hacer "múltiples denuncias, no hay un interés por parte de la gerencia".

En concreto, ha descrito que la problemática principal es que "se abrió en una planta compartida y se ha ido improvisando". Así, asegura que no existe un espacio específico para que los profesionales puedan desempeñar su trabajo, de hecho, asegura, las entrevistas que deben hacer a los familiares las hacen en la cafetería". "Hay una respuesta de la Consejería que dice poco más o menos que los autoriza al uso del comedor", ha añadido.

Ha explicado, además, que no existe espacio específico en urgencias, y que los boxes no reúnen las condiciones necesarias como por ejemplo "cristales de seguridad". En términos generales, ha concluido, la situación "es bastante precaria, de hecho, muchos profesionales están abandonando la unidad por las condiciones y la Consejería no contesta a nada ni da soluciones".

"Lo único que nos dan es la excusa de que el hospital se ha quedado pequeño y están haciendo obras de ampliación que cómo mínimo, durarán hasta 2027", ha agregado.

Por su parte, Lola Padrón, ha destacado cómo "preocupan" los problemas planteados, pero sobre todo lo relacionado con la salud mental y lo que se ha transmitido de la situación de la población infantojuvenil y la denuncia se hace del Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil (CHUMI) de Gran Canaria.

"Es sumamente alarmante y se deben tomar cartas en el asunto cuanto antes", ha aseverado.

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN

En paralelo, los representantes de la federación han explicado cómo afecta "la baja inversión reiterada" en recursos humanos, materiales e infraestructuras, la sobrecarga laboral, asistencial, la precariedad y la inseguridad jurídica, a la que "se ven expuestos los y las trabajadoras".

Por su parte, Cati Darias ha deseado que la reunión sirva para obtener la información necesaria e iniciar las acciones precisas para ir resolver los problemas que existen en el SCS.

Entre los asuntos abordados, también se ha ahondando en el avance del proceso de estabilización de las plantillas, las acciones a implantar para consolidar a los profesionales y evitar que se desplacen a otras regiones, las negociaciones sobre las listas de empleo y los concursos de traslados.

Ha puntualizado que las bajas que se han producido en el HUC son "de naturaleza médica y derivadas de dimisiones por las condiciones que soportan los profesionales. Por ello, aseguran, es "preciso y urgente" estabilizar las plazas y acabar con la temporalidad que afecta tanto a los profesionales del sector como a los pacientes.

Desde la Diputación del Común se ha manifestado el compromiso de hacer un seguimiento e intermediar con la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.