Intervalos nubosos para el lunes en Canarias, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en las islas occidentales

Archivo - Nubes bajas por la borrasca 'Óscar', a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cielos de Canarias contarán este lunes con un predominio de los intervalos nubosos en general, mientras en altas cumbres permanecerán despejados, con formación de nubosidad de evolución diurna, especialmente en las islas de la provincia occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas sufrirán pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Fuerteventura y los 16 de mínima en El Hierro.

El viento, por su parte, soplará de flojo a moderado del nordeste en costas y medianías, acoplado con el régimen de brisas, siendo flojo y con predominio de la componente sur en cumbres.

En el resto de el país, influencia de una masa fría en altura sobre España provocará este lunes la inestabilidad en zonas del interior y área mediterránea oriental, que se verán afectadas por fuertes lluvias y tormentas en el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana.

Castellón, Valencia y Tarragona estarán en alerta naranja por lluvias que podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, y que, en el caso de las provincias valencianas, podrán alcanzar hasta los 100 litros por metro cuadrado en doce horas. También están precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, si bien las lluvias comenzarán en torno a las 10.00 horas.

Por su parte, se activará la alerta amarilla en Huesca, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Cuenca y Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y Alicante por lluvias, que tendrán lugar en su mayoría a partir de las 12.00 horas del mediodía, e irán acompañadas de tormentas.

Por lo general, se prevé la influencia de una masa fría en altura sobre la Península y Baleares, que inestabilizará en zonas del interior y prolongará la inestabilidad en el área mediterránea oriental. De madrugada y a primeras horas pueden continuar chubascos y tormentas localmente fuertes en litorales catalanes.

Asimismo, y con un margen de incertidumbre en cuanto a la localización, se esperan desde primeras horas cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del interior, con chubascos acompañados de tormenta en el centro-sur y centro-este, sin descartar zonas de montaña en general. Se desplazarán hacia el área mediterránea oriental donde, a partir de la mañana y hasta el final del día, pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales y prelitorales desde Barcelona hasta norte de Alicante, incluso muy fuertes en litorales desde Tarragona hasta Valencia.

A partir de horas centrales, pueden afectar al Pirineo, otras zonas de Cataluña, sistema Ibérico y zonas aledañas de Castilla-La Mancha. Por la tarde, en Pitiusas. Las precipitaciones son menos probables y estará en general poco nuboso en los tercios noroeste, oeste y sudoeste, exceptuando montaña. En Canarias nuboso en los nortes y poco nuboso en general al sur, con nubes de evolución y posibilidad de algún chubasco ocasional en interiores de las islas montañosas por la tarde.

Durante este lunes es probable la formación de bancos de niebla matinales en el centro y en interiores del tercio este peninsular, Baleares y norte de Galicia. Probable polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélago balear.

Por su parte, las temperaturas máximas no tendrán grandes cambios. En cambio, las mínimas van en aumento en el alto Ebro y País Vasco, con predominio de aumentos en el resto. Soplará viento moderado de norte y este en el área mediterránea oriental, con intervalos de fuerte en litorales del sudeste. Moderado variable en el Estrecho y Alborán. Predominará componente este en el resto del país, flojo en general, ocasionalmente moderado en Canarias, Cantábrico y entorno de La Mancha.