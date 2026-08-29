Una investigación de la ULPGC desarrolla nuevas estrategias para mejorar la salud animal en Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha apostado por desarrollar nuevas estrategias para la salud animal como el uso controlado de Mycoplasma hyopneumoniae como herramienta para mejorar el control de la neumonía enzótica porcina, una enfermedad respiratoria que afecta a la producción ganadera.

Según ha informado la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC) del Gobierno de Canarias, se trata de una investigación que ha sido seleccionada a través de la convocatoria de ayudas de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) para proyectos de I+D aplicada.

En concreto, la iniciativa propone avanzar en el conocimiento de la interacción entre el patógeno y el hospedador mediante un enfoque innovador basado en la colonización controlada de los animales con cepas apatógenas de Mycoplasma hyopneumoniae.

Con todo, el objetivo es estudiar cómo esta colonización puede influir en la respuesta del hospedador y contribuir a desarrollar estrategias más eficaces para el control de la enfermedad.

La neumonía enzótica porcina constituye un problema de sanidad animal que puede afectar al bienestar de los animales y a la eficiencia de los sistemas productivos.

Por ello, mejorar el conocimiento sobre los mecanismos de interacción entre el microorganismo y el hospedador puede abrir nuevas vías para avanzar hacia métodos de prevención y control más sostenibles.

Asimismo, el proyecto generará un impacto positivo en Canarias al contribuir a la mejora de la sanidad animal y la sostenibilidad de los sistemas ganaderos, favoreciendo la generación de conocimiento aplicable a la prevención de enfermedades y a la mejora de los sistemas de producción.

Por su orientación, la iniciativa se alinea con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible de Canarias (RIS3 ampliada), especialmente dentro del ámbito de Salud y Bienestar, al abordar un reto relacionado con la sanidad animal y la sostenibilidad de la actividad ganadera.

La propuesta obtuvo una valoración de 72,3 puntos en la evaluación científica y técnica de la convocatoria y está clasificada como proyecto de desarrollo experimental, con un presupuesto de 104.175,20 euros.

Finalmente, la Consejería ha indicado que la iniciativa forma parte de los 17 proyectos financiados en la última convocatoria autonómica de I+D aplicada, dotada con más de 2,5 millones de euros, y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa FEDER Canarias 2021-2027.