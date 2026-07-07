Suc.- Investigadas en Tenerife siete personas acusadas de robar 950 kilos de aguacates y 280 kilos de plátanos - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias en las que investigan a siete personas, cinco varones de entre 25 y 50 años de edad y dos mujeres de 29 y 49 años, vecinos de diversos municipios del norte de Tenerife, como presuntos autores de al menos cuatro delitos contra el patrimonio, robo y hurto, uno de ellos de forma continuada, en fincas agrícolas dedicadas al cultivo de aguacates y plátanos de Icod de los Vinos y La Matanza.

Los acusados, reincidentes con múltiples antecedentes policiales por hechos delictivos similares, residían en las inmediaciones de las fincas afectadas por los robos, lo que les permitía controlar los horarios de los propietarios y medianeros, según ha informado la Benemérita en una nota.

Algunos se encargaban de acceder a la finca cuando sabían que no había nadie en el interior de las mismas, escalando el vallado perimetral en el caso de aquellas que lo tuvieran, mientras otros esperaban fuera dentro de un vehículo, realizando las labores de vigilancia y traslado.

Cabe destacar que, en una ocasión, cuando los acusados se encontraban cometiendo uno de los robos, agentes del Puesto Principal de Icod de los Vinos detectaron un vehículo tipo turismo en las inmediaciones de una finca de plátanos que les resultó sospechoso, motivo por el cual procedieron a darle el alto y, tras identificarlo y realizar un registro superficial, hallaron en las plazas traseras y el maletero ocho piñas de plátanos con un peso aproximado de 280kgs que acababan de ser sustraídos y que fueron intervenidos.

Además, también encontraron e incautaron varias herramientas y utensilios utilizados para cometer el delito.

El conductor del vehículo carecía de carnet de conducir, por lo que también se le investiga por un delito contra la seguridad vial.

INSPECCIONES Y REGISTROS

Los agentes del Equipo Roca, con el apoyo de la Patrulla Fiscal y Frontera (PAFIF) y el Seprona, ambas unidades de la Compañía del Puerto de la Cruz, realizaron inspecciones y registros en diversos establecimientos comerciales, llevando a cabo un control riguroso de la venta de aguacates, con la finalidad de localizar la fruta sustraída teniendo en cuenta las características del producto ( variedad y calibre) para verificar su origen.

Finalmente, localizaron varias cajas de aguacates en una tienda de alimentación de Icod de los Vinos, respecto de las cuales no se acreditó su trazabilidad.

Conforme a los citados hechos, los agentes notificaron al propietario diversas actas de denuncia por infracciones a la Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria establecidas en los artículos 50 y 51 como infracciones leves y graves al carecer la fruta intervenida del etiquetado correspondiente, así como de la documentación que garantizaría la trazabilidad del producto y que protege la salud de los consumidores.