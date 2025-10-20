Investigadores de Loro Parque y Ulpgc estudian el comportamiento de 169 mantelinas en Canarias con marcadores acústicos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 mantelinas fueron marcadas en las últimas semanas con un transmisor acústico en aguas de Gran Canaria y Tenerife en la segunda fase del proyecto CanBIO con el fin de hacer seguimiento y estimar las zonas críticas para esta especie gravemente amenazada de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UICN).

Esta es la segunda campaña del año para seguimiento de esta especie desarrollada por investigadores del Instituto Universitario de Acuicultura y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que desde hace siete años viene investigando la especie, en el marco del proyecto CanBIO, cofinanciado por el Gobierno de Canarias y Loro Parque Fundación.

Así, con las 169 mantelinas marcadas a lo largo del proyecto CanBio y gracias a la colaboración en red entre las organizaciones científicas, se amplía el conocimiento y las posibilidades de conservación de estas y otras especies amenazadas por el cambio climático.

El uso de estas marcas acústicas permite identificar de manera individual a los ejemplares de raya mariposa (Gymnura altavela), ya que las señales que emiten son detectados por estaciones fijas y también por sistemas de recepción instalados en embarcaciones convencionales o autónomas, detalla Loro Parque en una nota.

Los profesionales de Poema del Mar y Loro Parque, junto con investigadores de la ULPGC han sido capaces de desarrollar un procedimiento biológico poco invasivo que incluye su medición, pesaje, y una ecografía para comprobar su estado de gestación.

A esto hay que sumar una biopsia que ayuda a obtener información genética de la especie, proceso empleado para la implementación de la marca acústica.

La experiencia y el conocimiento de los científicos de ambas entidades permite que dicho procedimiento se haga de una manera poco invasiva, en un intervalo que no supera los ocho minutos.

"Estamos acostumbrados a trabajar con esta especie bajo cuidado humano. Es por ello que todo el estrés y el riesgo que conlleva es minimizado y el tiempo empleado es mucho menor", explica el director de Biología de Poema del Mar, Ángel Curros.

La importancia de esta iniciativa descansa en el hecho de que a "pesar de que las aguas costeras del archipiélago se reconocen como uno de los últimos bastiones de esta especie, gracias a estas campañas de marcaje acústico, es posible mejorar el conocimiento de gran parte de su biología, ecología, distribución poblacional, movimientos migratorios u otros datos de relevancia" para su protección, indicó el investigador de la Ulpgc que coordina el subproyecto de mantelinas y angelotes, el doctor David Jiménez Alvarado.

LOGRAR UNA CONSERVACIÓN ADECUADA

Además, añadió que hay que sentirse "afortunados de poder contar con esta especie en las aguas de Canarias", pero de la misma forma, indicó, "debemos sentirnos responsables de descubrir todo lo posible sobre su biología y ecología, para lograr así, una conservación adecuada para las poblaciones remanentes en su rango de distribución natural".

Esta actividad se lleva a cabo dentro de BioMAR, una línea de acción dentro del Proyecto CanBIO que se dedica, entre otros aspectos, a la mejora de la información sobre las poblaciones de ciertas especies marinas críticamente amenazadas.

Al respecto, Jiménez Alvarado explicó que "mediante este tipo de transmisores con frecuencias a 69 kHz, en cierto modo similares a las ondas de radio, es posible realizar la identificación de los diferentes individuos a cientos de metros de distancia".

Además, dijo, "con la ampliación de receptores se podrá ir descubriendo cada día un poco más sobre el comportamiento y uso de hábitat de esta especie".

En esta última campaña, los marcajes tuvieron lugar en la playa de Los Cristianos, con 12 ejemplares marcados, y 11 en la playa de Pasito Blanco, en Gran Canaria.

Con el proceso del marcaje acabado, los investigadores del Instituto Universitario SIANI y técnicos del Servicio Integral de Tecnología Marina (SITMA), ambos vinculados a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, realizarán próximamente campañas con vehículos autónomos (el velero A-Tirma y planeadores submarinos) para conocer mejor el tamaño de las poblaciones de mantelina y sus movimientos en el archipiélago.