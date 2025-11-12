Investigados dos hombres por un altercado en Vecindario (Gran Canaria) en el que rompieron la mandíbula a un varón

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha investigado a dos hombres por su presunta implicación en un delito de lesiones tras un altercado ocurrido el pasado mes de octubre durante el cual le rompieron la mandíbula a un varón.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar en una calle de la localidad y a plena luz del día cuando, según los testimonios recabados y la denuncia presentada, la agresión se habría originado durante una discusión derivada de una supuesta deuda económica reclamada a la pareja del principal perjudicado.

De esta manera, el agresor principal propinó un primer puñetazo en el rostro de la víctima, que al caer al suelo recibió un segundo golpe, provocándole una fractura de mandíbula por la que tuvo que ser ingresado en el Hospital Insular, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Durante el incidente, la pareja de la víctima intentó intervenir para separar a los implicados, momento en el cual un segundo agresor la empujó y cayó sobre el bordillo, sufriendo una contusión en el codo izquierdo, un hematoma en el brazo derecho y dolor lumbar postraumático.

Por su parte, la investigación de los agentes ha revelado que el principal agresor cuenta con un extenso historial policial y judicial acumulado durante más de dos décadas, con múltiples antecedentes por diversos hechos delictivos; mientras que el segundo implicado, inicialmente vinculado al caso por un delito leve de lesiones, también posee numerosos antecedentes y ha sido objeto de varias infracciones administrativas.

Finalmente, las diligencias instruidas por la Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.