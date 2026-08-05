Investigan como accidente laboral la explosión de un tanque de combustible en Gran Canaria, que ha dejado un muerto

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan como accidente laboral la explosión del tanque de combustible ocurrido este miércoles sobre las 12.14 horas en unas instalaciones del polígono industrial de Salinetas, en Telde (Gran Canaria), donde una empresa subcontratada realizaba labores de mantenimiento en dicho tanque, que se encontraba fuera de servicio.

En este accidente ha fallecido un hombre, de 35 años, vecino del municipio de Telde, y otras dos trabajadores han resultado heridos, uno de ellos de mayor gravedad, siendo trasladados ambos un centro hospitalario, según ha informado la Policía Nacional.

Actualmente la policía continúa con las diligencias de investigación para esclarecer las causas del accidente, en coordinación con la autoridad laboral competente.

En este marco, los agentes están cogiendo declaraciones a los trabajadores y testigos que se encontraban presentes en el lugar cuando han ocurrido los hechos.