Investigan a un conductor por circular a 148 km/h en la carretera de Femés a Playa Blanca, en Lanzarote

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ARRECIFE (LANZAROTE), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del destacamento de Tráfico de Arrecife (Lanzarote) ha investigado a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial cuando fue interceptado en la carretera de Femés a Playa Blanca, en el término municipal de Yaiza, circulando en un turismo a 148 kilómetros por hora en un tramo establecido a 60 km/h.

Los hechos ocurrieron en el mes de agosto cuando, agentes de la Agrupación de Tráfico del destacamento de Arrecife, perteneciente al Subsector de Las Palmas, establecieron un control de velocidad en la citada carretera, y detectaron a un turismo que circulaba a 148 km/h, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante el exceso de velocidad, el conductor fue informado de que se le investigará como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km/h el límite de velocidad en una vía interurbana.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife.