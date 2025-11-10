Investigan a dos conductores por realizar una carrera ilegal en la carretera LZ-42, en Haría (Lanzarote)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de los Equipos de Investigación de Siniestros (EIS) de Arrecife, en la isla de Lanzarote, han informado a dos hombres, de 26 y 30 años, que van a ser investigados por su presunta implicación en una carrera ilegal en la carretera LZ-42, en Haría (Lanzarote).

Los dos investigados fueron informados de ello el 25 de octubre después de que los agentes conocieran el 20 de octubre una grabación, a través de la difusión en redes sociales, en la que se puede observar el desarrollo de una carrera ilegal entre dos vehículos, con una peligrosa maniobra de adelantamiento y el evidente peligro para el resto de los usuarios de la vía, "afectando su conducta claramente a la seguridad vial", según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras analizar el vídeo, los agentes iniciaron las investigaciones oportunas para identificar a los conductores de los vehículos, así como para ubicar el lugar y datar el momento de la comisión de los hechos. Esto les permitió determinar que los hechos se produjeron el día 19 de octubre, en el kilómetro 5,000 de la carretera LZ-42, en Haría.

En dicho lugar los dos vehículos, que estaban situados en paralelo ocupando ambos carriles de circulación de la vía que une la población de Guatiza con Mala, que se encuentra limitada a 50 km/h, iniciaron una carrera ilegal en la que ambos vehículos realizan una "brusca maniobra", en la que invaden y utilizan el carril reservado al sentido contrario, para evitar colisionar con otro vehículo que iba en el mismo sentido de circulación de la carrera y por delante de la misma, poniendo en grave riesgo a su conductor.

Finalmente, se han instruido las correspondientes diligencias de estos hechos y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife.