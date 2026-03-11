Investigan el hallazgo de restos óseos en una zona de difícil acceso en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan desde la mañana de este miércoles el hallazgo de restos óseos en una zona de difícil acceso en el nucléo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Homicidios, así como de la Brigada de Policía Científica, junto a efectivos de los Bomberos, según informan a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

A la espera del análisis e posible identificación de estos restos óseos en dependencias del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, no se descarta la hipótesis de puedan tratarse de restos arqueológicos.