Investigan a un hombre en Garafía (La Palma) por conducir ebrio, sin carné y con la ITV caducada

Vehículo localizado en Garafía cuyo conductor iba ebrio, sin carné de conducir y con la ITV caducada - POLICÍA LOCAL DE GARAFÍA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Garafía (La Palma) ha instruido diligencias contra un conductor por la presunta comisión de tres delitos contra la seguridad vial y tres infracciones administrativas.

Los hechos se produjeron cuando los agentes observaron cómo un vehículo entorpecía la circulación en una rotonda, procediendo a su requerimiento.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que el conductor no hacía uso del cinturón de seguridad y que el vehículo tenía la ITV caducada desde el pasado mes de agosto.

Asimismo, se detectó un fuerte olor a alcohol, requiriéndosele para la realización de la prueba legalmente establecida, a la que se negó, recoge una nota de la Plicía Local.

Igualmente se constató que el investigado, de 47 años, carecía de permiso de conducción.

La actuación contó con el apoyo de la unidad de dron, que resultó determinante para el esclarecimiento de la intervención y se ha convertido en una herramienta fundamental para reforzar las labores de vigilancia y control en el municipio, especialmente ante la existencia de canales informales de aviso de controles.